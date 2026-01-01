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Эмина Муфтич
Emina Muftić
Киноафиша
Персоны
Эмина Муфтич
Эмина Муфтич
Emina Muftić
Дата рождения
15 июня 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Сараево, Босния и Герцеговина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
Testament
(2025)
8.0
Путь Халимы
(2012)
6.3
Белведерье
(2010)
Фильмография Эмина Муфтич
8.1
Testament
Testament
комедия
2025, Босния и Герцеговина
5.7
Die Before Death
Umri prije smrti
детектив
2023, Босния и Герцеговина / Хорватия / Турция
8
Путь Халимы
Halimin put
драма
2012, Хорватия / Словения / Босния и Герцеговина
6.3
Белведерье
Belvedere
драма
2010, Босния и Герцеговина
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