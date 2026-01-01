Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эмина Муфтич Emina Muftić
Киноафиша Персоны Эмина Муфтич

Эмина Муфтич

Emina Muftić

Дата рождения
15 июня 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Сараево, Босния и Герцеговина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Testament 8.1
Testament (2025)
Путь Халимы 8.0
Путь Халимы (2012)
Белведерье 6.3
Белведерье (2010)

Фильмография Эмина Муфтич

Testament 8.1
Testament Testament
комедия 2025, Босния и Герцеговина
5.7
Die Before Death Umri prije smrti
детектив 2023, Босния и Герцеговина / Хорватия / Турция
Путь Халимы 8
Путь Халимы Halimin put
драма 2012, Хорватия / Словения / Босния и Герцеговина
Белведерье 6.3
Белведерье Belvedere
драма 2010, Босния и Герцеговина
Показать еще
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
Рекорд летнего проката в России — 1 210 000 000 рублей за выходные: «Человек-паук» в тройке лидеров не значится вовсе
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило
Не знаете, что посмотреть? Metacritic выбрал 10 лучших сериалов первой половины 2026 года — №3 за 11 дней собрал 66+ млн просмотров
Осень начнется с тяжёлой драмы: 4 сентября выходит «Марик» с Копейкиным — собрали все подробности новой премьеры
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше