ПроизводствоReel One Entertainment, Champlain Media, CME Autum Productions
Другие названия
Christmas Casanova, Un Noël magique à New York, Božićni Casanova, Božični Casanova, Božićni Kazanova, Crazy Christmas Love, Karácsonyi Casanova, Świąteczny Casanova, Verführerische Weihnachten, Christmas Casanova - Verführung unter dem Mistelzweig
Рейтинг фильма
5.6
Оцените10 голосов
5.6IMDb
Обновлено 5 ноября 2025
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