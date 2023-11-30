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Постер фильма Рождественский Казанова
5.6
Киноафиша Фильмы Рождественский Казанова
5.6

Рождественский Казанова

, 2023
Christmas Casanova
Канада / мелодрама / 18+
Постер фильма Рождественский Казанова
5.6

В ролях

Fuad Ahmed
Daniyal Khan
Мариа Рикосса
Patty Schultz
Catherine McGregor
Janice
Kalinka Petrie
Elise Hanneman
Саманта Браун
Tanya Schultz
Connie Wang
Bonnie Medley
Таннер Зипхен
Bryan
Brendan Morgan
Cliff
Brian Paul
Fred Schultz
Bianca Rusu
Beth Barca
Режиссер Will Bowes
Сценарист Shannon Latimer
Композитор Стивен Грациано
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 15 ноября 2025
Премьера в мире 30 ноября 2023
Производство Reel One Entertainment, Champlain Media, CME Autum Productions
Другие названия
Christmas Casanova, Un Noël magique à New York, Božićni Casanova, Božični Casanova, Božićni Kazanova, Crazy Christmas Love, Karácsonyi Casanova, Świąteczny Casanova, Verführerische Weihnachten, Christmas Casanova - Verführung unter dem Mistelzweig

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 5 ноября 2025

Отзывы о фильме

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