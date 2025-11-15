В ролях
Alfonso Aguirre
Principal Williams
Alejandro Estevon Angel
Darrius
Aléshah Brown
Hillside Cafe Employee
Hasani Vibez Comer
Comedian
Shiquita James
Restaurant Patron
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
D'Angela Proctor
Сценарист
Эрик Дикки, Aireka Muse
Композитор
Joshua Mosley
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
15 ноября 2025
Премьера в мире
15 ноября 2025
Производство
Motion Entertainment, Undaunted Films, WPP Media
Другие названия
Eric Jerome Dickey's Friends and Lovers Part I