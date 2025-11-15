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8.0
Киноафиша Фильмы Друзья и возлюбленные Эрика Джерома Дикки, часть первая
8.0

Друзья и возлюбленные Эрика Джерома Дикки, часть первая

, 2025
Eric Jerome Dickey's Friends and Lovers Part I
США / драма, мелодрама / 18+
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В ролях

Нэтари Наутон
Нэтари Наутон
Debra
Симон Миссик
Симон Миссик
Shelby
РонРико Ли
Tyrese
Кендрик Сэмпсон
Кендрик Сэмпсон
Leonard
Джессика Луза
Leslie Stein
Demitra
Calista
Alfonso Aguirre
Principal Williams
Alejandro Estevon Angel
Darrius
Aléshah Brown
Hillside Cafe Employee
Hasani Vibez Comer
Comedian
Shiquita James
Restaurant Patron
Режиссер D'Angela Proctor
Сценарист Эрик Дикки, Aireka Muse
Композитор Joshua Mosley
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 15 ноября 2025
Премьера в мире 15 ноября 2025
Производство Motion Entertainment, Undaunted Films, WPP Media
Другие названия
Eric Jerome Dickey's Friends and Lovers Part I

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 11 голосов
7.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 31 октября 2025

Отзывы о фильме

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