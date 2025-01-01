Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Железная пята олигархии
1 постер
Киноафиша Фильмы Железная пята олигархии

Железная пята олигархии

Zheleznaya pyata oligarkhii 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Николай Петрович, бывший учитель русского языка и литературы, отправляется в Санкт-Петербург, чтобы организовать революцию против олигархии и вернуть власть рабочему классу. Пока Николай устраивает митинги и встречается с представителями разных слоёв общества, за ним ведут слежку ищейки олигархии.
Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1998
Производство Deboshir Film, Films Unlimited
Другие названия
Zheleznaya pyata oligarkhii, Il tallone di ferro dell'oligarchia, Le talon de fer de l'oligarchie, Oligarkian rautainen korko, The Iron Heel of Oligarchy, The Iron Heel of the Oligarchy, Железная пята олигархии
Режиссер
Александр Баширов
Александр Баширов
В ролях
Александр Баширов
Александр Баширов
Sergei Dyachkov
Evgeniy Fyodorov
Konstantin Fyodorov
Сергей Кагадеев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
«Шурик так не сможет!» — кричал Гайдай: как за 40 рублей и три бутылки родилась машина времени в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
Скорая смерть или память об отце? У татуировки Элли из «Одних из нас» смысл глубже, чем кажется
Бильбо, хватит болтать! Главный ляп «Хоббита», из-за которого гномы могли вообще не дожить до рассвета
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
Сейчас такое кино днем с огнем не сыщешь: 3 сильнейших фильма из «нулевых» — каждый обязателен к просмотру
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
Мурманск в «Бенджамине Баттоне» снимали в Канаде – но сразу 2 момента здесь русские по-настоящему: «Оскар» фильму дали не зря
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше