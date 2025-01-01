Николай Петрович, бывший учитель русского языка и литературы, отправляется в Санкт-Петербург, чтобы организовать революцию против олигархии и вернуть власть рабочему классу. Пока Николай устраивает митинги и встречается с представителями разных слоёв общества, за ним ведут слежку ищейки олигархии.
СтранаРоссия
Продолжительность1 час 15 минут
Год выпуска1998
ПроизводствоDeboshir Film, Films Unlimited
Другие названия
Zheleznaya pyata oligarkhii, Il tallone di ferro dell'oligarchia, Le talon de fer de l'oligarchie, Oligarkian rautainen korko, The Iron Heel of Oligarchy, The Iron Heel of the Oligarchy, Железная пята олигархии