Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Папа может» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Andre Rieu's 2025 Christmas Concert: Merry Christmas
1 постер
Пойду 0
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Andre Rieu's 2025 Christmas Concert: Merry Christmas

Andre Rieu's 2025 Christmas Concert: Merry Christmas

André Rieu's 2025 Christmas Concert: Merry Christmas 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 0
Не пойду 0
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 5 декабря 2025
Дата выхода
6 декабря 2025 Литва
5 декабря 2025 Польша
Другие названия
André Rieu's 2025 Christmas Concert: Merry Christmas, Andre Rieu's 2025 Christmas Concert: Merry Christmas, Concert de Noël 2025 d'André Rieu: Joyeux Noël!, André Rieu en su concierto de Navidad 2025, «Feliz Navidad»
В ролях
Андре Рьё
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 12 голосов
8.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше