О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Рейтинги
6.9
Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
Depeche Mode: M
документальный
музыка
О фильме
Концертный фильм объединяет выступления Depeche Mode в Мехико в 2023 году с отрывками, посвященными музыке, смертности и мексиканским традициям смерти.
Страна
США / Мексика
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
28 октября 2025
Дата выхода
28 октября 2025
Исландия
Unrated
28 октября 2025
Латвия
N16
28 октября 2025
Литва
N13
28 октября 2025
Польша
28 октября 2025
Румыния
28 октября 2025
Сербия
o.A.
28 октября 2025
Черногория
o.A.
Другие названия
Depeche Mode: M
Режиссер
Фернандо Фриаш
В ролях
Дэвид Гэхан
Мартин Гор
Рейтинг фильма
6.9
6.9
10
голосов
6.9
IMDb
