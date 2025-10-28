Меню
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.9
3 постера
О фильме

Концертный фильм объединяет выступления Depeche Mode в Мехико в 2023 году с отрывками, посвященными музыке, смертности и мексиканским традициям смерти.
Страна США / Мексика
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 28 октября 2025
Дата выхода
28 октября 2025 Исландия Unrated
28 октября 2025 Латвия N16
28 октября 2025 Литва N13
28 октября 2025 Польша
28 октября 2025 Румыния
28 октября 2025 Сербия o.A.
28 октября 2025 Черногория o.A.
Другие названия
Режиссер
Фернандо Фриаш
В ролях
Дэвид Гэхан
Мартин Гор
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
