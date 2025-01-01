Вдохновленный реальной историей о двух фермерских семьях на Бали и Горонтало. Работая фермером по выращиванию морских водорослей в Нуса-Лембонгане, Бали, он настаивал на сохранении своего бизнеса по выращиванию морских водорослей в условиях стремительных перемен и масштабного туристического сектора, который подорвал устойчивость морской экосистемы. Тем временем, далеко отсюда, в зоне переселения, Туварно, фермер, выращивающий кукурузу в деревне Саритани, Горонтало, вынужден столкнуться с засухой из-за продолжительной засухи.