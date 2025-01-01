Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Гармония
1 постер
Киноафиша Фильмы Гармония

Гармония

Harmoni 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

​Вдохновленный реальной историей о двух фермерских семьях на Бали и Горонтало. Работая фермером по выращиванию морских водорослей в Нуса-Лембонгане, Бали, он настаивал на сохранении своего бизнеса по выращиванию морских водорослей в условиях стремительных перемен и масштабного туристического сектора, который подорвал устойчивость морской экосистемы. Тем временем, далеко отсюда, в зоне переселения, Туварно, фермер, выращивающий кукурузу в деревне Саритани, Горонтало, вынужден столкнуться с засухой из-за продолжительной засухи.​

Страна Индонезия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2024
Другие названия
Harmoni
Режиссер
Юда Курниаван
В ролях
Siti Aisiyah
Bunaeri
Fatra Hala
Fadli Hamami
Kadek Khiara
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Сулейман все-таки пощадил близкого друга? Судьба реального Ибрагима из «Великолепного века» до сих пор вызывает вопросы
Над этим эпизодом плакали многие: момент, когда жизнь Кесем поделилась на до и после
Amazon только приступает к кастингу, но фанаты уже нашли идеальных актеров в сериал «Четвертое крыло»: это фэнтези захватило мир
Любимый советский фильм Вуди Аллена — о войне, но не «Иди и смотри»: впечатлил настолько, что режиссер рвется приехать в Россию
О жуткой концовке «Морозко» советские дети не догадывались: сейчас понятно, что счастливого конца Настенька не добилась
Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница
3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»
ИИ решил выбрать лучшую экранизацию «Мастера и Маргариты» и... сломался: Кара, Бортко и Локшин нейронку разочаровали — ругает даже Безрукова
Временная петля, война и взросление: 1 из 100 зрителей понял финал «Ходячего замка» правильно
За такие проступки давно бы исчезла в Босфоре: Хюррем в «Великолепном веке» чудом все сходило с рук — и вот почему
Люмос в подъезде, Репаро для айфона — 10 самых полезных заклинаний из «Гарри Поттера», которые облегчили бы взрослую жизнь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше