Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Укради жениха, если сможешь
1 постер
Пойду 2
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Укради жениха, если сможешь

Укради жениха, если сможешь

Қолыңнан келсе алып қаш 6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 2
Не пойду 0

О фильме

Самал в свои 35 не торопится замуж. Она очень суеверна и постоянно обращается к гадалке Розе. Однажды гадалка получает знак о будущем супруге Самал: если в ближайшее время она не найдёт «того самого» и не выйдет за него замуж, её ждёт несчастливая жизнь. Поверив в предсказание, Самал уговаривает своих верных подруг — бывшую спортсменку Сезим и астролога Катю — помочь ей найти того самого человека, которого ей послала судьба.

Подруги отправляются в глушь, где все приметы приводят их к Бакыту, который тоже не женат. Однако когда Самал пытается объяснить ему ситуацию, Бакыт не только смеётся, но и категорически отказывается участвовать в этом спектакле. Тогда не привыкшая отступать перед трудностями Сезим нокаутирует Бақыта, и подруги похищают его, чтобы увезти в город.

Укради жениха, если сможешь - трейлер
Укради жениха, если сможешь  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 21 августа 2025
Дата выхода
21 августа 2025 Казахстан 14+
Режиссер
Дархан Саркенов
В ролях
Зарина Кармен
Айшолпан Байтугел
Канат Тасхан
Жансая Муратбекова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Укради жениха, если сможешь - трейлер
Укради жениха, если сможешь Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Любовь Мурада стоила ей человечности: Айше отдала самый жестокий приказ в «Империи Кёсем»
Во всем, что случилось в «Игре престолов», виноват только Нед Старк: вовсе не белый и пушистый
Смотришь — и мозг приятно плавится: 5 фантастических сериалов для тех, кто способен думать
Драка, сломанный нос и смена профессии: что случилось с рядовым Медведевым из «Солдатов» — актер бросил сериал и исчез
«Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает
Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся
Стэйтему — привет, фанам Круза — соболезнуем: в топ-10 лучших боевиков 2025 года есть «Мастер», зато «Миссия невыполнима 8» в пролете
Ошиблись на 300+ лет: этот ляп в «Великолепном веке» пропустили почти все зрители — внимание на стол Сулеймана (фото)
Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться
Рыбку жалко: этот ляп в «Иване Васильевиче» зрители не замечали 50+ лет — спрятался в квартире Шурика (фото)
Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше