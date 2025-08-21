Самал в свои 35 не торопится замуж. Она очень суеверна и постоянно обращается к гадалке Розе. Однажды гадалка получает знак о будущем супруге Самал: если в ближайшее время она не найдёт «того самого» и не выйдет за него замуж, её ждёт несчастливая жизнь. Поверив в предсказание, Самал уговаривает своих верных подруг — бывшую спортсменку Сезим и астролога Катю — помочь ей найти того самого человека, которого ей послала судьба.

Подруги отправляются в глушь, где все приметы приводят их к Бакыту, который тоже не женат. Однако когда Самал пытается объяснить ему ситуацию, Бакыт не только смеётся, но и категорически отказывается участвовать в этом спектакле. Тогда не привыкшая отступать перед трудностями Сезим нокаутирует Бақыта, и подруги похищают его, чтобы увезти в город.