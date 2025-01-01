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Падение западной цивилизации
Падение западной цивилизации
The Decline of Western Civilization
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
исторический
музыка
Страна
США
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1981
Бюджет
$100 000
Сборы в мире
$440
Производство
Spheeris Films
Другие названия
The Decline of Western Civilization, Upadek zachodniej cywilizacji, Занепад західної цивілізації, Падение западной цивилизации, ザ・デクライン
Режиссер
Пенелопа Сфирис
В ролях
Eugene Tatu
Alice Bag Band
Black Flag
Catholic Discipline
Circle Jerks
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.5
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
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