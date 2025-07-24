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Perla
Perla
Perla
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Страна
Австрия / Словакия
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
24 июля 2025
Дата выхода
24 июля 2025
Чехия
Производство
Golden Girls Filmproduktion, Hailstone
Другие названия
Perla, 窒愛難行
Режиссер
Александра Макарова
В ролях
Симон Шварц
Rebeka Poláková
Hilde Dalik
Noel Czuczor
Carmen Diego
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
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