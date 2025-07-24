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Киноафиша Фильмы Perla

Perla

Perla
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Страна Австрия / Словакия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 24 июля 2025
Дата выхода
24 июля 2025 Чехия
Производство Golden Girls Filmproduktion, Hailstone
Другие названия
Perla, 窒愛難行
Режиссер
Александра Макарова
В ролях
Симон Шварц
Rebeka Poláková
Hilde Dalik
Noel Czuczor
Carmen Diego
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
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