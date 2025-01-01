Через призму жизни главного героя Никиты, одного из резидентов «Квартала Луи», диджея и музыканта, фильм рассказывает о жизни в редком для России пространстве «Новые берега», где люди с ограниченными возможностями могут воплощать в реальность свои мечты в виде полезных проектов. Фильм затрагивает историю создания пространства от трудностей создания до самых ярких счастливых моментов. Также картина затрагивает и более общесоциальную проблему невежества населения по отношению к особенным людям и отвечает на многочисленные вопросы на этот счёт.