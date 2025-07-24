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Постер фильма Summer School, 2001
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Киноафиша Фильмы Summer School, 2001

Summer School, 2001

Letní škola, 2001
Напомним о выходе в прокат
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Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 24 июля 2025
Дата выхода
24 июля 2025 Чехия
Другие названия
Summer School, 2001, Letní škola, 2001
Режиссер
Duzan Duong
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.6 IMDb
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