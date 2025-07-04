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Thammudu
Thammudu
Thammudu
Напомним о выходе в прокат
боевик
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Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 12 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
4 июля 2025
Дата выхода
4 июля 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$15 052
Производство
Sri Venkateswara Creations
Другие названия
Thammudu
Режиссер
Venu Sriram
В ролях
Swasika Vijay
Nithiin
Варша Болламма
Sapthami Gowda
Саурабх Сачдева
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.0
Оцените
14
голосов
4.9
IMDb
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