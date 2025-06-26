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Киноафиша Фильмы Особенный доктор

Особенный доктор

Osobennyi doktor
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О фильме

Александр, военный в отставке, страдающий нестерпимыми головными болями после контузии, находит в интернете клинику «Особенный доктор", где гарантируют излечение от любой болезни за один сеанс. Отчаявшись получить помощь от традиционной медицины, Александр вызывает врача странной клиники на дом. Однако, познакомившись с особенным доктором – девочкой Мартой, Александр переключается с собственной боли на неукротимое желание помочь маленьким докторам клиники и найти преступников, незаконно использующих детский труд.

Особенный доктор - трейлер
Особенный доктор  трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 26 июня 2025
Дата выхода
26 июня 2025 Казахстан 14+
Режиссер
София Витвер
В ролях
Азиз Бейшеналиев
Чингиз Капин
Алексей Шемес
Азат Сейтметов
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Особенный доктор - трейлер
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