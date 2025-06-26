Александр, военный в отставке, страдающий нестерпимыми головными болями после контузии, находит в интернете клинику «Особенный доктор", где гарантируют излечение от любой болезни за один сеанс. Отчаявшись получить помощь от традиционной медицины, Александр вызывает врача странной клиники на дом. Однако, познакомившись с особенным доктором – девочкой Мартой, Александр переключается с собственной боли на неукротимое желание помочь маленьким докторам клиники и найти преступников, незаконно использующих детский труд.
|26 июня 2025
|Казахстан
|14+