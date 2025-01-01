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Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
музыка
Продолжительность
2 часа 10 минут
Год выпуска
2025
Производство
Liberator Film Services
Другие названия
Next to Normal
Режиссер
Майкл Лонгхёрст
Austin Shaw
В ролях
Caissie Levy
Trevor Dion Nicholas
Jack Ofrecio
Джейми Паркер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
9.1
Оцените
10
голосов
9
IMDb
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