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Рейтинги
8.3
Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
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Kapkapiii
Kapkapiii
Kapkapiii
Напомним о выходе в прокат
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Страна
Индия
Год выпуска
2025
Премьера в мире
23 мая 2025
Дата выхода
23 мая 2025
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$20 152
Производство
Bravo Entertainment, Zee Studios
Другие названия
Kapkapiii, कपकपी
Режиссер
Sangeeth Sivan
В ролях
Sonia Rathee
Шреяс Талпаде
Tusshar Kapoor
Закир Хуссэйн
Дибюенду Бхаттачария
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.3
Оцените
15
голосов
6.6
IMDb
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