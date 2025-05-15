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Jaar
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О фильме
Непальская драма XIX века о традициях, личной свободе и самопожертвовании. Тули, Рудра и Харшаджит сталкиваются с общественными ожиданиями, запретной любовью и честью в захватывающем дух гималайском пейзаже.
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Страна
Индия
Продолжительность
1 час 55 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
15 мая 2025
Дата выхода
15 мая 2025
ОАЭ
PG13
Сборы в мире
$1 104
Производство
ferry Tale Pictures
Другие названия
Jaar
В ролях
Саугат Малла
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.9
Оцените
10
голосов
7.9
IMDb
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