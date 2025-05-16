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Рейтинги
7.9
Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
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Narivetta
Narivetta
Narivetta
Напомним о выходе в прокат
триллер
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О фильме
Глобальное исследование санкционированного государством насилия через полицейскую деятельность, изучающее, как структуры власти, призванные защищать граждан, превращаются в системы контроля, особенно затрагивающие маргинализированные сообщества.
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Страна
Индия
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
16 мая 2025
Дата выхода
16 мая 2025
ОАЭ
18TC
30 мая 2025
Чехия
Сборы в мире
$591 328
Производство
Indian Cinema Company
Другие названия
Narivetta
В ролях
Товино Томас
Сурадж Венджарамуду
Арья Салим
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.9
Оцените
12
голосов
6.7
IMDb
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