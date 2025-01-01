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Everest Dark
Everest Dark
Everest Dark
Напомним о выходе в прокат
приключения
документальный
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2025
Производство
Killawatt Productions
Другие названия
Everest Dark, Ciemna strona Mount Everestu
Режиссер
Jereme Watt
В ролях
Jaswant Dev Shrestha
Mingma Tsiri Sherpa
Pem Futi Sherpa
Nim Tsiri Sherpa
Pasang Tenzing Sherpa
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.0
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
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