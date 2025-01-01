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Киноафиша Фильмы Everest Dark

Everest Dark

Everest Dark
Напомним о выходе в прокат
Страна Канада
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2025
Производство Killawatt Productions
Другие названия
Everest Dark, Ciemna strona Mount Everestu
Режиссер
Jereme Watt
В ролях
Jaswant Dev Shrestha
Mingma Tsiri Sherpa
Pem Futi Sherpa
Nim Tsiri Sherpa
Pasang Tenzing Sherpa
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
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