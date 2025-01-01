«Бегите, глупцы!»: фраза стала мемом, но ведь на самом деле Гэндальф этого не говорил

«Это совершенно нереально»: гонщики посмотрели F1 с Брэдом Питтом и ужаснулись

Зачем Джихангиру показали мертвого Мустафу? Зрители «Великолепного века» так и не поняли — но есть три версии

Кристофер Нолан никогда не снимет фильм в этом жанре — но одна из похожих работ коллеги ему очень даже по душе

Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале

За 30+ лет многие слышали про «Акиру»: но кто это такой знают не все — кратко объяснили для тех, кто не смотрел

Платочки белые, а также желтые и красные: угадайте 5 фильмов СССР по героине в головном уборе (тест)

Вы точно видели, но не задумывались: киноляп в «Мстителях» стал фирменной фишкой Железного человека — вырезать все было бы утомительно

Настоящие герои носят плащи, а еще пальто: вспомните 5 фильмов СССР по верхней одежде героев (тест)

«Идеальное завершение»: на последнюю часть «Заклятия» точно стоит сходить в кино — зрители в зале визжали от страха