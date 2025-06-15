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Внезапные всплески эмоций
Внезапные всплески эмоций
Kenraaliharjoitus
Напомним о выходе в прокат
комедия
драма
Страна
Финляндия
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2025
Производство
Yellow Film & TV
Другие названия
Kenraaliharjoitus, Sudden Outbursts of Emotions
Режиссер
Paula Korva
В ролях
Сами Хатала
Артту Капулайнен
Иина Куустонен
Минка Куустонен
Лаури Майяла
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.1
IMDb
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Отзывы о фильме
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Итар Сорока
15 июня 2025, 11:39
Финны- они как рыбки в аквариуме- прохладный климат и анабиозное состояние. Героиня просто спала с мужчиной, ходила на работу- но у него всплеск…
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Киноафиша.инфо
30 июня 2025, 18:25
Было очень интересно прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
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