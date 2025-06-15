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Постер фильма Внезапные всплески эмоций
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Киноафиша Фильмы Внезапные всплески эмоций

Внезапные всплески эмоций

Kenraaliharjoitus
Напомним о выходе в прокат
Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2025
Производство Yellow Film & TV
Другие названия
Kenraaliharjoitus, Sudden Outbursts of Emotions
Режиссер
Paula Korva
В ролях
Сами Хатала
Артту Капулайнен
Иина Куустонен
Минка Куустонен
Лаури Майяла
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Итар Сорока 15 июня 2025, 11:39
Финны- они как рыбки в аквариуме- прохладный климат и анабиозное состояние. Героиня просто спала с мужчиной, ходила на работу- но у него всплеск… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 18:25
Было очень интересно прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
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