Балто 4: Судьба Волка – Часть 1

Balto IV: Wolf Destiny - Part One 18+
О фильме

Четвертое и последнее приключение Балто, которое завершит франшизу, начатую в 1995 году.

Страна США
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 24 декабря 2024
Премьера в мире 24 декабря 2024
Режиссер
Stefan Balugani
В ролях
Mike Collins
Xajiavier McMillinn
Glen Allen
Tala Paris
Braden Baum
Рейтинг мультфильма

0.0
