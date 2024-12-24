6 ноября 2025 — день, когда мир увидит нового «Бегущего человека»: почему фанаты Кинга сходят с ума в ожидании (видео)

«Эта мушка дорого стоит», — сказали не просто так. Кем на самом деле был Корсак из «Гардемаринов»? И при чем тут сын Петра I?

Джаред Падалеки никогда не покажет своим детям этот эпизод «Сверхъестественного»: а ведь из Винчестеров там никто не умирает

Тест для поклонников творчества Балабанова: покажет, как хорошо вы помните фильм «Брат»

Меньше слов, больше дела — и резни: 3 сезон «Дома дракона» исправит главные ошибки двух предыдущих — от изменений в шоке даже режиссер

Резня с первой серии: ключевые спойлеры ко 2 сезону «Миротворца» слили накануне премьеры — Джон Сина проживет недолго

«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»

А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона

И впрямь ловкость рук: почему на роль вербовщика в «Игре в кальмара» взяли Кейт Бланшетт — у режиссера есть четкий ответ

Прольется кровь: Тарантино за 30 лет в кино так и не исполнил свою главную мечту — осталась одна попытка, чтоб это исправить