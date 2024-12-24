Меню
Балто 4: Судьба Волка – Часть 1
Балто 4: Судьба Волка – Часть 1
Balto IV: Wolf Destiny - Part One
приключения
анимация
Четвертое и последнее приключение Балто, которое завершит франшизу, начатую в 1995 году.
Страна
США
Продолжительность
1 час 14 минут
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
24 декабря 2024
Премьера в мире
24 декабря 2024
Режиссер
Stefan Balugani
В ролях
Mike Collins
Xajiavier McMillinn
Glen Allen
Tala Paris
Braden Baum
