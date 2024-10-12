Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Арт-лекторий: Леонардо. Пять веков спустя
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Арт-лекторий: Леонардо. Пять веков спустя

Арт-лекторий: Леонардо. Пять веков спустя

Leonardo Cinquecento 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

От Италии эпохи Ренессанса – к современности: идеи Леонардо, изменившие мир. Через 500 лет после того, как рука Леонардо прикоснулась к своему последнему произведению, он продолжает быть самым известным художником в мире и одной из самых влиятельных фигур в истории человечества. От «Крещения» Андреа Верроккьо из Уффици, при создании которого Леонардо превзошёл своего учителя и впервые показал себя новатором, до уникального пространственного решения «Тайной вечери» в Милане и от «Витрувианского человека», ставшего символом эпохи Возрождения, до Кодексов, в которых Леонардо предсказывал появление многоэтажных домов и даже подземного транспорта – этот фильм беспрецедентно широко освещает наблюдения и открытия гения. Благодаря комментариям экспертов, среди которых известные искусствоведы и инженеры, а также исследованиям, проведённым с использованием искусственного интеллекта, произведения и теоретические труды Леонардо открываются в новом свете. Вслед за художником вы последуете из Тосканы, пейзажи которой навели его на мысль о полёте, с высоты которого можно по-новому взглянуть на мир, в Милан, где проявился его гений инженера и стратега, и во Францию. Художник, архитектор, натуралист, военный стратег, инженер, учёный – Леонардо предстаёт перед нами как исследователь в постоянном поиске новых открытий.

Арт-лекторий: Леонардо. Пять веков спустя - трейлер
Арт-лекторий: Леонардо. Пять веков спустя  трейлер
Страна Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 12 октября 2024
Дата выхода
12 октября 2024 Грузия PG
Сборы в мире $262 446
Производство Magnitudo
Другие названия
Leonardo Cinquecento, A müvészet templomai: Leonardo 500, Leonardo - Cinquecento, Leonardo 500, Leonardo, quinto centenario, Леонардо. Пять веков спустя
Режиссер
Франческо Инверницци
В ролях
Антонио Бикки
Стефано Боэри
Массимо Каччиари
Джигетта Далли Реголи
Мария Тереза Фьорио
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Арт-лекторий: Леонардо. Пять веков спустя - трейлер
Арт-лекторий: Леонардо. Пять веков спустя Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
