От Италии эпохи Ренессанса – к современности: идеи Леонардо, изменившие мир. Через 500 лет после того, как рука Леонардо прикоснулась к своему последнему произведению, он продолжает быть самым известным художником в мире и одной из самых влиятельных фигур в истории человечества. От «Крещения» Андреа Верроккьо из Уффици, при создании которого Леонардо превзошёл своего учителя и впервые показал себя новатором, до уникального пространственного решения «Тайной вечери» в Милане и от «Витрувианского человека», ставшего символом эпохи Возрождения, до Кодексов, в которых Леонардо предсказывал появление многоэтажных домов и даже подземного транспорта – этот фильм беспрецедентно широко освещает наблюдения и открытия гения. Благодаря комментариям экспертов, среди которых известные искусствоведы и инженеры, а также исследованиям, проведённым с использованием искусственного интеллекта, произведения и теоретические труды Леонардо открываются в новом свете. Вслед за художником вы последуете из Тосканы, пейзажи которой навели его на мысль о полёте, с высоты которого можно по-новому взглянуть на мир, в Милан, где проявился его гений инженера и стратега, и во Францию. Художник, архитектор, натуралист, военный стратег, инженер, учёный – Леонардо предстаёт перед нами как исследователь в постоянном поиске новых открытий.