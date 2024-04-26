Портретист Нуреева и Кеннеди: поэтический мир живописи наследника артистической династии Уайетов

Наследник самой знаменитой американской художественной династии XX века создаёт свой живописный мир, полный поэзии и тонкого психологизма. Артистическая жизнь Нью-Йорка 1960-х, холмы Пенсильвании и скалистое побережье Мэна оживают на картинах Джейми Уайета, а героями его портретов становятся Рудольф Нуреев и Джон Ф. Кеннеди.



Имя Уайетов широко известно в мире искусства. Сын знаменитого американского художника XX века, автора картины «Мир Кристины» Эндрю Уайета и внук иллюстратора Ньюэлла Конверса Уайета, Джейми Уайет продолжает традицию живописи-рассказа. Он вырос в среде, наполненной творчеством и природой, – на скалистом побережье Мэйна и холмах Пенсильвании. После первой персональной выставки в Нью-Йорке в 1966 году молодой живописец оказался в эпицентре художественной жизни, был вхож в студию Энди Уорхола и близок к миру высшего общества и моды.



Создатели фильма следуют за Джейми на ферму в Делавэре, где он жил с женой и музой Филлис Миллс Уайет, в мастерские его отца и деда в Пенсильвании, на острова у побережья Мэна, где он часто писал.



Джейми Уайет создавал не только картины, вдохновленные природой, но и портреты. Среди его героев – президент Джон Фицджеральд Кеннеди, Энди Уорхол, Рудольф Нуреев и Арнольд Шварцнеггер. А в 1987 году Джейми отправился в Ленинград, чтобы открыть беспрецедентную выставку живописи трёх поколений Уайетов.