Выстрел

Un colpo di pistola 18+
О фильме

Экранизация одноименной повести А.С. Пушкина.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1942
Премьера в мире 31 августа 1942
Дата выхода
31 августа 1942 Италия
Производство Lux Film
Другие названия
Un colpo di pistola, El duelo, A Pistol Shot, Duelo, Dvoboj, Ein Pistolenschuß, I zoi mou sou anikei, Le coup de pistolet, Um Tiro de Pistola, Un tiro en reserva, Utolsó pillanat, Wystrzał
Режиссер
Ренато Кастеллани
В ролях
Assia Noris
Фоско Джакетти
Antonio Centa
Rubi Dalma
Renato Cialente
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
