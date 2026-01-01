В своем документальном проекте режиссер Денис Шабаев пытается ответить на вопрос: есть ли что-то общее в духовной жизни православного человека и откровенности современного искусства? Из этого фильма зритель узнает удивительную историю священника одного из небольших городков Смоленской области — отца Александра. Несмотря на сан духовного лица, у священника есть несколько необычное светское хобби. Он является истинным ценителем искусства и не пропускает ни одной балетной премьеры в Большом и Мариинском театрах. Конечно, церковь не запрещает подобные увлечения, однако не противоречат ли многие привычные для балета вещи строгим каноническим устоям?