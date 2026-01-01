Оповещения от Киноафиши
Никаких новостей

Никаких новостей

Никаких новостей 18+
В своем документальном проекте режиссер Денис Шабаев пытается ответить на вопрос: есть ли что-то общее в духовной жизни православного человека и откровенности современного искусства? Из этого фильма зритель узнает удивительную историю священника одного из небольших городков Смоленской области — отца Александра. Несмотря на сан духовного лица, у священника есть несколько необычное светское хобби. Он является истинным ценителем искусства и не пропускает ни одной балетной премьеры в Большом и Мариинском театрах. Конечно, церковь не запрещает подобные увлечения, однако не противоречат ли многие привычные для балета вещи строгим каноническим устоям?

Страна Россия
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2023
Производство Киностудия Горького
Другие названия
Nikakikh novostey, No Updates, Никаких новостей
Режиссер
Денис Шабаев
Денис Шабаев
Никаких новостей

