Совместная осень

Falling Together 18+
Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 сентября 2024
Премьера в мире 21 сентября 2024
Дата выхода
21 сентября 2024 Канада G
21 сентября 2024 США
Производство Hallmark Media, Lighthouse Pictures, No Rushing Pictures
Другие названия
Falling Together, L'amour à tous les étages, Slaganje, Untitled Pittsburgh Fall Movie, Zajednička ljubav
Режиссер
Майк Рол
В ролях
Эшли Уильямс
Эшли Уильямс
Пол Кэмпбелл
Пол Кэмпбелл
Пол МакДжиллион
Пол МакДжиллион
Линда Кэш
Линда Кэш
Rryla McIntosh
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
12 голосов
6.3 IMDb
Отзывы о фильме

Интересные факты

В сцене, где обсуждается значение цветов-вертушек, появляются фотографии людей, живущих с болезнью Альцгеймера, и когда говорят «папы и мамы», вторая фотография — мать Эшли Уильямс, Линда Уильямс, которая умерла в 2016 году от осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера. Фильм посвящён её памяти, а также памяти Дэвида Делоача и Джойс Уокер, отца и матери постоянных актёров канала Холмарк Никки Делоач и Эндрю У. Уокер, которые также скончались после борьбы с болезнью Альцгеймера в 2021 и 2023 годах.

Совместная осень - trailer
Совместная осень Trailer
