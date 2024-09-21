В сцене, где обсуждается значение цветов-вертушек, появляются фотографии людей, живущих с болезнью Альцгеймера, и когда говорят «папы и мамы», вторая фотография — мать Эшли Уильямс, Линда Уильямс, которая умерла в 2016 году от осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера. Фильм посвящён её памяти, а также памяти Дэвида Делоача и Джойс Уокер, отца и матери постоянных актёров канала Холмарк Никки Делоач и Эндрю У. Уокер, которые также скончались после борьбы с болезнью Альцгеймера в 2021 и 2023 годах.