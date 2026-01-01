Этот документальный проект посвящен столетию баскетбольного клуба ЦСКА, который по праву считается самым успешным спортивным клуб страны! ЦСКА является одной из старейших команд, которые отвоевывали победы в Европе как в эпоху СССР, так и в постсоветское время. ЦСКА — вот уже 100 лет эти четыре буквы неразрывно ассоциируются с российским баскетболом. Перед премьерным показом на сцену вышел президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин, который поблагодарил собравшихся и рассказал о своем карьерном пути. Ватутин пришел в клуб совсем молодым менеджером в команде Сергея Кущенко. Именно здесь ему удалось проделать гигантский путь, став одним из самых успешных спортивных руководителей в стране. О славной истории ЦСКА в его столетний юбилей рассказывают знаменитые игроки, тренеры и руководители «армейцев», которые проводят незримые параллели между знаковыми событиями прошлого и современным периодом жизни легендарного клуба.