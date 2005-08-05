Оповещения от Киноафиши
Бойнтон Бич

Бойнтон Бич

The Boynton Beach Bereavement Club 18+
О фильме

В солнечной Флориде, рядом с шикарными пляжами и теплыми волнами океана люди тоже умирают. Как и везде в мире их близкие остаются одни и тяжело переживают утрату. Кажется, жизнь потеряла всякий смысл. К счастью, в городке Бойнтон Бич есть клуб — для пожилых людей, которые недавно похоронили своих спутников. Муж Мэрилин погиб случайно. Дети не могут предложить ей ничего взамен, кроме собаки, но однажды раздается стук в дверь, и яркая, модная и красивая женщина за 50 — Луис приглашает Мэрилин прийти на собрание в клуб. С этого момента жизнь меняется: Мэрилин не только нашла отличную подругу, но и научилась тому, до чего у нее не доходили руки всю жизнь: водить машину, разбираться в страховках, прямо выражать свои чувства и даже подбирать имена собакам. Впрочем, и другие старички в Бойнтон Бич не собираются ставить на себе крест: они открыты для новой любви!

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 5 августа 2005
Дата выхода
5 августа 2005 США R
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $3 572 758
Производство NOW Productions, Snow Bird Films
Другие названия
The Boynton Beach Bereavement Club, Boynton Beach Club, Boynton Beachi raske kaotuse klubi, Clubul pensionarilor, O Clube da Feliz Idade, Szerelmes nyugdíjasok, Бойнтон Бич
Режиссер
Сьюзэн Сейдельман
В ролях
Бренда Ваккаро
Бренда Ваккаро
Дайан Кэннон
Лен Кариу
Лен Кариу
Джозеф Болонья
Джозеф Болонья
Сэлли Келлермэн
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.5
10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

