В солнечной Флориде, рядом с шикарными пляжами и теплыми волнами океана люди тоже умирают. Как и везде в мире их близкие остаются одни и тяжело переживают утрату. Кажется, жизнь потеряла всякий смысл. К счастью, в городке Бойнтон Бич есть клуб — для пожилых людей, которые недавно похоронили своих спутников. Муж Мэрилин погиб случайно. Дети не могут предложить ей ничего взамен, кроме собаки, но однажды раздается стук в дверь, и яркая, модная и красивая женщина за 50 — Луис приглашает Мэрилин прийти на собрание в клуб. С этого момента жизнь меняется: Мэрилин не только нашла отличную подругу, но и научилась тому, до чего у нее не доходили руки всю жизнь: водить машину, разбираться в страховках, прямо выражать свои чувства и даже подбирать имена собакам. Впрочем, и другие старички в Бойнтон Бич не собираются ставить на себе крест: они открыты для новой любви!