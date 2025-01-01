Меню
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Ghommeda
Ghommeda
18+
семейный
Страна
Кувейт
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2024
Сборы в мире
$13 905
Другие названия
Ghommeda
В ролях
Abdullah Bahman
Tareq Al Ali
Abeer Ahmed
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Отзывы о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
