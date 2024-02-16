Всё будет хорошо
All Shall Be Well
18+
Страна
Гонконг
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2024
Премьера в мире
16 февраля 2024
Дата выхода
|1 мая 2024
|Гонконг
|
|IIB
|11 апреля 2025
|Испания
|
|
|28 ноября 2024
|Нидерланды
|
|AL
|1 января 2025
|Франция
|
|
|12 июня 2025
|Чехия
|
|
Сборы в мире
$373 871
Производство
New Voice Film Productions, Busan International Film Festival
Другие названия
Cong jin yihou, All Shall Be Well, 從今以後, Todo saldrá bien, Tout ira bien, Tudo Vai Ficar Bem, Wszystko będzie dobrze, Όλα θα πάνε καλά, Всё будет хорошо, Всичко ще се нареди