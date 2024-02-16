Оповещения от Киноафиши
Всё будет хорошо

All Shall Be Well 18+
Страна Гонконг
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 16 февраля 2024
Дата выхода
1 мая 2024 Гонконг IIB
11 апреля 2025 Испания
28 ноября 2024 Нидерланды AL
1 января 2025 Франция
12 июня 2025 Чехия
Сборы в мире $373 871
Производство New Voice Film Productions, Busan International Film Festival
Другие названия
Cong jin yihou, All Shall Be Well, 從今以後, Todo saldrá bien, Tout ira bien, Tudo Vai Ficar Bem, Wszystko będzie dobrze, Όλα θα πάνε καλά, Всё будет хорошо, Всичко ще се нареди
Режиссер
Ray Yeung
В ролях
Patra Au
Lin-Lin Li
Tai-Bo
So-Ying Hui
Chung-Hang Leung
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
