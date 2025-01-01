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Киноафиша Фильмы Kristina Talking Pictures

Kristina Talking Pictures

Kristina Talking Pictures 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 2 ноября 1976
Другие названия
Kristina Talking Pictures
Режиссер
Yvonne Rainer
В ролях
Bert Barr
Frances Barth
James Barth
Джеймс Кэгни
Джеймс Кэгни
Blondell Cummings
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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