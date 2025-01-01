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Kristina Talking Pictures
Kristina Talking Pictures
Kristina Talking Pictures
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1976
Премьера в мире
2 ноября 1976
Другие названия
Kristina Talking Pictures
Режиссер
Yvonne Rainer
В ролях
Bert Barr
Frances Barth
James Barth
Джеймс Кэгни
Blondell Cummings
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.0
Оцените
10
голосов
7
IMDb
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