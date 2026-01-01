Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Воспоминания Желтого Дома
Награды и номинации фильма Воспоминания Желтого Дома
Награды и номинации фильма Воспоминания Желтого Дома 1989
Венецианский кинофестиваль 1989
Silver Lion
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
