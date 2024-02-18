[первые строки]

Voice of Artifact #26 С тех пор, как помню, не было ночи такой глубокой и непроглядной. Здесь она — единственная возможная реальность. Начало и конец. Я странствовал так долго в своем разуме, но в этом чужом месте было так темно, что я потерял себя в своих снах, став единым с этими стенами. Отрезанный от земли моего рождения, как будто я мёртв. Нас в этой ночи тысячи. У всех нас одинаковые шрамы. Вырванные с корнем. Выдернутые. Плоды массового грабежа. Сегодня это я, кого они выбрали как их лучшую и наиболее законную жертву! Они назвали меня 26. Не 24. Не 25. Не 30. Только 26.