Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
|23 января 2025
|Австралия
|G
|25 октября 2024
|Великобритания
|PG
|24 октября 2024
|Германия
|0
|24 октября 2024
|Греция
|25 октября 2024
|Ирландия
|G
|13 декабря 2024
|Испания
|7 ноября 2024
|Италия
|19 октября 2024
|Латвия
|N12
|29 ноября 2024
|Литва
|N-13
|5 декабря 2024
|Нидерланды
|AL
|25 октября 2024
|Польша
|17 января 2025
|Тайвань
|7 ноября 2024
|Украина
|13 декабря 2024
|Финляндия
|11 сентября 2024
|Франция
|26 сентября 2024
|Хорватия
|28 ноября 2024
|Чехия
Официальная заявка Сенегала в категории 'Лучший международный полнометражный фильм' на 97-ю церемонию вручения премии «Оскар» в 2025 году.