Постер фильма Дагомея
Дагомея

Дагомея

Dahomey 18+
О фильме

Фильм рассказывает о судьбе культурных ценностей, принадлежавших правителям Бенина и вывезенных в Европу. Часть их в 2021 году вернулась на родину.
Дагомея - trailer
Дагомея  trailer
Страна Бенин / Франция / Сенегал
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 13 декабря 2024
Премьера в мире 18 февраля 2024
Дата выхода
23 января 2025 Австралия G
25 октября 2024 Великобритания PG
24 октября 2024 Германия 0
24 октября 2024 Греция
25 октября 2024 Ирландия G
13 декабря 2024 Испания
7 ноября 2024 Италия
19 октября 2024 Латвия N12
29 ноября 2024 Литва N-13
5 декабря 2024 Нидерланды AL
25 октября 2024 Польша
17 января 2025 Тайвань
7 ноября 2024 Украина
13 декабря 2024 Финляндия
11 сентября 2024 Франция
26 сентября 2024 Хорватия
28 ноября 2024 Чехия
Сборы в мире $593 052
Производство Les Films du Bal, Fanta Sy, Arte France Cinéma
Другие названия
Dahomey, Дагомея, Dahomej, Dahomejas karaliste, Dahomey - Kik vagyunk?, Δαχομέη, 達荷美：祖靈回家
Режиссер
Мати Диоп
Мати Диоп
В ролях
Gildas Adannou
Habib Ahandessi
Joséa Guedje
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

Интересные факты

Официальная заявка Сенегала в категории 'Лучший международный полнометражный фильм' на 97-ю церемонию вручения премии «Оскар» в 2025 году.

Цитаты
[первые строки]
Voice of Artifact #26 С тех пор, как помню, не было ночи такой глубокой и непроглядной. Здесь она — единственная возможная реальность. Начало и конец. Я странствовал так долго в своем разуме, но в этом чужом месте было так темно, что я потерял себя в своих снах, став единым с этими стенами. Отрезанный от земли моего рождения, как будто я мёртв. Нас в этой ночи тысячи. У всех нас одинаковые шрамы. Вырванные с корнем. Выдернутые. Плоды массового грабежа. Сегодня это я, кого они выбрали как их лучшую и наиболее законную жертву! Они назвали меня 26. Не 24. Не 25. Не 30. Только 26.
Дагомея - trailer
Дагомея Trailer
Кадры из фильма
