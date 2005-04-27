Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Джорджевич
Aleksandar Đorđević
Александр Джорджевич
Александр Джорджевич
Aleksandar Đorđević
Дата рождения
28 июля 1924
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
27 апреля 2005
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
8.6
На грани провала
(1976)
8.2
Списаны
(1974)
6.4
Поезд на Кралево
(1981)
Фильмография Александр Джорджевич
5.1
Давайте любить
Hajde da se volimo
мюзикл
1987, Югославия
6.4
Поезд на Кралево
Kraljevski voz
военный
1981, Югославия
8.6
На грани провала
Povratak otpisanih
военный
1976, Югославия
8.2
Списаны
Otpisani
боевик, военный
1974, Югославия
