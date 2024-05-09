Оповещения от Киноафиши
Салем, папа

Салем, папа

Salem, papa 18+
О фильме

Мальчик, который живет с матерью-одиночкой, подвергается многочисленным унижениям со стороны сверстников и не справляется с возникшими проблемами. Он решает найти своего отца и сделать все, чтобы они с мамой были вместе. Вскоре он узнает тайну об отце, которую хранила его мать, после чего начинает ценить и уважать маму, которая вырастила его сама.

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 9 мая 2024
Дата выхода
9 мая 2024 Казахстан 18+
Другие названия
Sälem Papa, Сәлем Папа, Olá Papai, Привіт, Тату, こんにちはパパ
Режиссер
Дамир Тастембеков
В ролях
Еркебулан Дайыров
Ирина Ажмухамедова
Жасулан Копбергенов
Данияр Таженов
Асель Акбарова
Все актеры и съемочная группа

0.0
Лучшие комедии
Отзывы о фильме

Гульнара Исмагамбетова 22 мая 2024, 16:21
Рекомендую к просмотру, особенно, у кого дети подростки, сходите вместе с ними!
Асемгуль Арыстанова 19 мая 2024, 20:14
Очень интересный фильм
Хорошо показывают уважение к родителям и их принятому решению
Гештальт закрыт парень вырос
