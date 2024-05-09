Мальчик, который живет с матерью-одиночкой, подвергается многочисленным унижениям со стороны сверстников и не справляется с возникшими проблемами. Он решает найти своего отца и сделать все, чтобы они с мамой были вместе. Вскоре он узнает тайну об отце, которую хранила его мать, после чего начинает ценить и уважать маму, которая вырастила его сама.