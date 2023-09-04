Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Неумелая рана
1 постер
Неумелая рана

Неумелая рана

Tereddüt Çizgisi 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция / Румыния / Испания / Турция
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 18 октября 2024
Премьера в мире 4 сентября 2023
Дата выхода
31 октября 2024 Греция
3 мая 2024 Турция 10+
Сборы в мире $53 957
Производство Arizona Productions, Fol Film, Karma Films
Другие названия
Tereddüt Çizgisi, Hesitation Wound, Kõhkluse kustumatud haavad, Rana oklevanja, Rana zwątpienia, Γραμμή δισταγμού, Неумелая рана, 踌躇伤, 躊躇傷
Режиссер
Selman Nacar
В ролях
Тулин Озен
Тулин Озен
Эрдем Шеноджак
Эрдем Шеноджак
Mucahit Kocak
Эрол Бабаоглы
Эрол Бабаоглы
Ведат Эринчин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
