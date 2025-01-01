Темный Лорд или все-таки нет? Киллиан Мерфи неожиданно прокомментировал слухи о своем участии в сериале «Гарри Поттер»

У «Укрощения строптивого» рейтинг 18+: что не показали советским зрителям 45 лет назад

Этот популярный детский фильм неспроста запрещали в СССР: «Ведут себя не как советские ребята»

История еще не закончена: «Ганнибал» готов к продолжению с любимыми актерами — но есть одно «но»

Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»

Фанатам «Куба» приготовиться: клаустрофобия на экране — 6 фильмов, действие которых происходит в замкнутом пространстве

Киллиан Мерфи ответил на слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру» — на роль он бы все равно не согласился по одной забавной причине

Чем на самом деле закончились истории Китнисс, Сноу и Пита из «Голодных игр»: фильмы хороши, но надо читать книгу

«Прочь», «Грешники» и «Крик» — герои этих хорроров окажутся в одном фильме: премьера летом 2026 года — попробуйте догадаться, о каком проекте речь

«Кошмары преследуют даже днем»: фанаты хорроров выбрали 5 ужастиков, после которых тяжело уснуть — без кинокритиков и душных рейтингов