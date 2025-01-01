Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Инкаби
1 постер
Киноафиша Фильмы Инкаби

Инкаби

Inkabi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В основе фильма — реальные истории зулусских киллеров, выходцев из отдаленных деревень южноафриканской провинции Наталь. Йоханнесбург, 2022 год. Бывший киллер Фрэнк решил начать новую жизнь в качестве таксиста и подружился с Люси, работающей в нелегальном казино в центре города. Потеряв эту работу и лишившись опеки над своей дочерью, она пристрастилась к наркотикам и оказалась на панели. Однажды ночью Люси становится свидетельницей убийства одного из своих клиентов, известного миллионера, и теперь ее преследуют киллеры. Ей не к кому обратиться за помощью, кроме Фрэнка, своего единственного друга. Всегда убивавший только за деньги, теперь он должен сделать это, чтобы защитить Люси.

Страна ЮАР
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Производство African Entertainers Consultancy
Другие названия
Inkabi, Инкаби
Режиссер
Норман Мааке
В ролях
Чамано Себе
Мишель Тирен
Андиле Масай
Терренс Нгвила
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Беги
Беги
2025, Россия, комедия, криминал
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Семейное счастье
Семейное счастье
2025, Россия, драма
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Netflix снова лезет в скандал: в октябре выйдет второй сезон аниме с запятнанной репутацией
Почему далеко не все хоббиты умели читать и писать? В Шире главным считали совсем иной навык
Темный Лорд или все-таки нет? Киллиан Мерфи неожиданно прокомментировал слухи о своем участии в сериале «Гарри Поттер»
Фанатам «Куба» приготовиться: клаустрофобия на экране — 6 фильмов, действие которых происходит в замкнутом пространстве
Киллиан Мерфи ответил на слухи о своем участии в сериале по «Гарри Поттеру» — на роль он бы все равно не согласился по одной забавной причине
История еще не закончена: «Ганнибал» готов к продолжению с любимыми актерами — но есть одно «но»
«Кошмары преследуют даже днем»: фанаты хорроров выбрали 5 ужастиков, после которых тяжело уснуть — без кинокритиков и душных рейтингов
Чем на самом деле закончились истории Китнисс, Сноу и Пита из «Голодных игр»: фильмы хороши, но надо читать книгу
«Пару лет назад я был никем»: на «Эмми-2025» побили два серьезных рекорда — один из них вот уже 40 лет считался «вечным»
25 лет спустя: как изменились 6 актеров «Убойной силы» — в нулевых за ними следило полстраны (фото)
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше