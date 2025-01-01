В основе фильма — реальные истории зулусских киллеров, выходцев из отдаленных деревень южноафриканской провинции Наталь. Йоханнесбург, 2022 год. Бывший киллер Фрэнк решил начать новую жизнь в качестве таксиста и подружился с Люси, работающей в нелегальном казино в центре города. Потеряв эту работу и лишившись опеки над своей дочерью, она пристрастилась к наркотикам и оказалась на панели. Однажды ночью Люси становится свидетельницей убийства одного из своих клиентов, известного миллионера, и теперь ее преследуют киллеры. Ей не к кому обратиться за помощью, кроме Фрэнка, своего единственного друга. Всегда убивавший только за деньги, теперь он должен сделать это, чтобы защитить Люси.