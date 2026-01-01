В конце 60-х годов Болгария, будучи союзником СССР, находилась за железным занавесом. Однако некоторые представители интеллигенции уезжали на Запад в поисках творческой свободы. Молодой болгарский художник оказывается в Париже, куда затем приезжает юная, популярная в болгарии певица. Судьба сводит их вместе. Девушка продолжает свою музыкальную карьеру, становится успешным аккомпаниатором и аранжировщиком, а художник получает известность благодаря своей новаторской живописи. В середине 70-х оба исполняли русские песни в кабаре. Также среди тех, о ком рассказывается в фильме, — известные на Западе русские певцы Алеша Димитриевич и Володя Поляков. И, конечно же, блестящий поэт и бард Владимир Высоцкий.