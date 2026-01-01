Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Однажды в Париже

Однажды в Париже

Имало едно време в Париж 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В конце 60-х годов Болгария, будучи союзником СССР, находилась за железным занавесом. Однако некоторые представители интеллигенции уезжали на Запад в поисках творческой свободы. Молодой болгарский художник оказывается в Париже, куда затем приезжает юная, популярная в болгарии певица. Судьба сводит их вместе. Девушка продолжает свою музыкальную карьеру, становится успешным аккомпаниатором и аранжировщиком, а художник получает известность благодаря своей новаторской живописи. В середине 70-х оба исполняли русские песни в кабаре. Также среди тех, о ком рассказывается в фильме, — известные на Западе русские певцы Алеша Димитриевич и Володя Поляков. И, конечно же, блестящий поэт и бард Владимир Высоцкий.

Страна Болгария
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2024
Производство AM-Studio
Другие названия
Imalo edno vreme v Parizh, Once Upon a Time in Paris, Имало едно време в Париж, Однажды в Париже
Режиссер
Андрей Чертов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше