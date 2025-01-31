Небывалая снежная буря накрывает Испанию накануне Дня Трех королей. Воспользовавшись транспортным коллапсом на автомагистрали, банда грабителей решает напасть на бронированный фургон. Вконец измотанный полицейский агент Лео объединяется с молодым начинающим агентом Гражданской гвардии, только что окончившим академию, чтобы противостоять нападению.
СтранаИспания
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска2025
Премьера онлайн6 июня 2025
Премьера в мире31 января 2025
Дата выхода
31 января 2025
Испания
Сборы в мире$1 679 265
ПроизводствоAP6 La Película, Atlantia Media, Atresmedia Cine