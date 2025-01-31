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Киноафиша Фильмы Микаела

Микаела

Mikaela
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О фильме

Небывалая снежная буря накрывает Испанию накануне Дня Трех королей. Воспользовавшись транспортным коллапсом на автомагистрали, банда грабителей решает напасть на бронированный фургон. Вконец измотанный полицейский агент Лео объединяется с молодым начинающим агентом Гражданской гвардии, только что окончившим академию, чтобы противостоять нападению.
Страна Испания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 6 июня 2025
Премьера в мире 31 января 2025
Дата выхода
31 января 2025 Испания
Сборы в мире $1 679 265
Производство AP6 La Película, Atlantia Media, Atresmedia Cine
Другие названия
Mikaela, AP6
Режиссер
Даниэль Кальпарсоро
В ролях
Антонио Ресинес
Juan López-Tagle
Наталья Азахара
Рохер Касамахор
Рохер Касамахор
Pavel Anton
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5 IMDb
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