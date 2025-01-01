Меню
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пассажир из Ганоры
Пассажир из Ганоры
A Passenger From Ganora
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
Страна
Иран
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2024
Другие названия
Mosaferi Az Ganora, A Passenger from Ganora
Режиссер
Сейед Ахмад Аламдар
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
7.9
Оцените
14
голосов
7.9
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
