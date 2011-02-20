Оповещения от Киноафиши
Баллада о Дженезисе и Леди Джей

Баллада о Дженезисе и Леди Джей

The Ballad of Genesis and Lady Jaye 18+
О фильме

Это история любви скандально известного музыканта Дженезиса Пи-Орриджа и его умершей в 2007-м году жены. В 2003 году Дженезис сменил имя на Дженезис Браер Пи-Орридж в честь своей жены, Леди Джей Браер Пи-Орридж. В том же году пара начала серию выступлений «Breaking Sex», посвященную воссоединению мужского и женского начал и сведение их к совершенному гермафродитному, то есть однополому состоянию. В связи с этим Дженезис и его подруга внедрили себе грудные имплантаты и перенесли ряд пластических операций.

Страна США / Франция
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 20 февраля 2011
Дата выхода
6 мая 2024 Грузия R
8 марта 2012 США
Сборы в мире $19 069
Другие названия
The Ballad of Genesis and Lady Jaye, Balada o Genesisovi a Lady Jaye, Genesis és Lady Jaye balladája, Genesis i Lady Jaye, La Ballade de Genesis et Lady Jay, The ballad of genesis and Lady Jane, Баллада о Дженезисе и Леди Джей, ジェネシスとレディ・ジェイのバラード
Режиссер
Marie Losier
В ролях
Дженезис Пи-Орридж
Lady Jaye Breyer P'Orridge
Big Boy Breyer P'Orridge
Edley Odowd
David Max
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.7
10 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
