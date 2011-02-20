Это история любви скандально известного музыканта Дженезиса Пи-Орриджа и его умершей в 2007-м году жены. В 2003 году Дженезис сменил имя на Дженезис Браер Пи-Орридж в честь своей жены, Леди Джей Браер Пи-Орридж. В том же году пара начала серию выступлений «Breaking Sex», посвященную воссоединению мужского и женского начал и сведение их к совершенному гермафродитному, то есть однополому состоянию. В связи с этим Дженезис и его подруга внедрили себе грудные имплантаты и перенесли ряд пластических операций.