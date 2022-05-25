Страна Кипр / Франция / Германия / Палестина

Продолжительность 1 час 48 минут

Год выпуска 2022

Премьера в мире 25 мая 2022

Дата выхода 4 мая 2023 Германия 12 14 декабря 2022 Франция

Сборы в мире $42 575

Производство Pallas Film, Still Moving, AMP Filmworks