Детали фильма
Страна
Кипр / Франция / Германия / Палестина
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
25 мая 2022
Дата выхода
|4 мая 2023
|Германия
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|12
|14 декабря 2022
|Франция
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Сборы в мире
$42 575
Производство
Pallas Film, Still Moving, AMP Filmworks
Другие названия
Mediterranean Fever, Akdeniz Ateşi, Fièvre méditerranéenne, Gorączka śródziemnomorska, Homma bahr almotawaset, Kadakhat Yam Tikhonit, Medelhavsfeber, Mediterrán láz, Средиземноморская лихорадка, 地中海熱, 地中海鬱到病