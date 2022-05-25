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Постер фильма Средиземноморская лихорадка
6.7
Киноафиша Фильмы Средиземноморская лихорадка
6.7

Средиземноморская лихорадка

, 2022
Mediterranean Fever
Кипр, Франция, Германия, Палестина / комедия, драма / 18+
Постер фильма Средиземноморская лихорадка
6.7

В ролях

Amer Hlehel
Waleed
Ashraf Farah
Jalal Sabbagh
Anat Hadid
Ola
Samir Elias
Shams
Шаден Канберра
Raneen
Юсуф Абу-Варда
Aziz
Бахер Агбария
Cynthia Saleem
Nour
Sobhi Hosari
Husam
Thuraya Younes
Waleed's Neighbor
Nihaya Bishara
Hana, Waleed's Mother
Режиссер Маха Ассаль
Сценарист Маха Ассаль
Композитор Munder Odeh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кипр / Франция / Германия / Палестина
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 25 мая 2022
Дата выхода
4 мая 2023 Германия 12
14 декабря 2022 Франция
Сборы в мире $42 575
Производство Pallas Film, Still Moving, AMP Filmworks
Другие названия
Mediterranean Fever, Akdeniz Ateşi, Fièvre méditerranéenne, Gorączka śródziemnomorska, Homma bahr almotawaset, Kadakhat Yam Tikhonit, Medelhavsfeber, Mediterrán láz, Средиземноморская лихорадка, 地中海熱, 地中海鬱到病

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 10 марта 2026

Отзывы о фильме

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