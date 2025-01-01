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Киноафиша Фильмы Қыз-Жібек

Қыз-Жібек

Kyz-Zhibek 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Поэтическая народная легенда «Қыз-Жібек», послужившая основой фильма, повествует о далеком прошлом казахского народа — эпохе XVI-XVII веков, когда казахская земля страдала от междоусобных войн, распрей, когда у каждой орды был свой хан, который стремился возвеличиться над другими. Из-за межродовых распрей трагически завершается любовь батыра Төлегена и красавицы Жібек. Төлегена предательски убивает Бекежан-батыр рода Жібек, который хотел, чтобы девушка принадлежала ему. Жібек, узнав страшную весть, покончила с собой.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 18 августа 1972
Дата выхода
13 апреля 2024 Казахстан 12+
Производство Киностудия «Казахфильм»
Другие названия
Kyz-Zhibek, Ang Lilitis ni Kyz-Jibek, Fleurs Prédilection de Kyz-Zhibek, Hai Kyz-Jibek Aur Earth of the Oceans, Kyz-Jibek, Kyz-Jibek, the Queen of Kazakhstan, Kyz-Jibek: Arigato! Sekai ni Ichi, Nyílhegy és aranyöv, Кыз-Жибек
Режиссер
Султан Ходжиков
В ролях
Меруерт Утекешева
Куман Тастанбеков
Асанали Ашимов
Фарида Шарипова
Идрис Ногойбаев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 15 голосов
7.9 IMDb
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