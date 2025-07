Страна СССР

Продолжительность 2 часа 17 минут

Год выпуска 1971

Премьера в мире 18 августа 1972

Производство Киностудия «Казахфильм»

Другие названия

Kyz-Zhibek, Ang Lilitis ni Kyz-Jibek, Fleurs Prédilection de Kyz-Zhibek, Hai Kyz-Jibek Aur Earth of the Oceans, Kyz-Jibek, Kyz-Jibek, the Queen of Kazakhstan, Kyz-Jibek: Arigato! Sekai ni Ichi, Nyílhegy és aranyöv, Кыз-Жибек