Поэтическая народная легенда «Қыз-Жібек», послужившая основой фильма, повествует о далеком прошлом казахского народа — эпохе XVI-XVII веков, когда казахская земля страдала от междоусобных войн, распрей, когда у каждой орды был свой хан, который стремился возвеличиться над другими. Из-за межродовых распрей трагически завершается любовь батыра Төлегена и красавицы Жібек. Төлегена предательски убивает Бекежан-батыр рода Жібек, который хотел, чтобы девушка принадлежала ему. Жібек, узнав страшную весть, покончила с собой.
|13 апреля 2024
|Казахстан
|12+