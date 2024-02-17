Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Посетитель
1 постер
Киноафиша Фильмы Посетитель

Посетитель

The Visitor 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2024
Премьера в мире 17 февраля 2024
Дата выхода
20 февраля 2025 Бразилия 18
5 декабря 2024 Германия 18
Производство Apolitical
Другие названия
The Visitor, Gość, Le visiteur, O Intruso, Посетитель, 訪客
Режиссер
Bruce La Bruce
В ролях
Bishop Black
Macklin Kowal
Amy Kingsmill
Ray Filar
Kurtis Lincoln
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше