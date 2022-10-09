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The Football Aficionado
The Football Aficionado
The Football Aficionado
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Иран
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
9 октября 2022
Другие названия
The Football Aficionado, Chuggugwang jaheula
Режиссер
Paliz Khoshdel
Sharmin Mojtahedzadeh
В ролях
Zahra Khoshnavaz
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
11
голосов
7.3
IMDb
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