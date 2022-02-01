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Motherless
Motherless
Bi madar
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Иран
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
1 февраля 2022
Дата выхода
1 февраля 2022
Иран
Другие названия
Bi madar, Motherless
Режиссер
Morteza Fatemi
В ролях
Амир Агаи
Mitra Hajjar
Pardis Pourabedini
Pejman Jamshidi
Ali Oji
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.5
Оцените
10
голосов
4.5
IMDb
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