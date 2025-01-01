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Foul Play
Foul Play
Przepraszam, czy tu bija?
18+
Напомним о выходе в прокат
боевик
комедия
криминал
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1976
Премьера в мире
22 ноября 1976
Дата выхода
22 ноября 1976
Польша
Производство
Zespól Filmowy "Silesia"
Другие названия
Przepraszam, czy tu bija?, Foul Play, Bocsánat, itt vernek?, Excuse Me, Is It Here They Beat Up People?, Gioco sleale, Pardon, wird hier geprügelt?, Przepraszam, czy tu biją?, Ursäkta, är det här man får på käften?, Verzeihung, wird hier geschlagen?
Режиссер
Марек Пивовский
В ролях
Jerzy Kulej
Jan Szczepanski
Zdzislaw Rychter
Ryszard Faron
Альфред Фройденхайм
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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