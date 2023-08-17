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Fairy Garden
Fairy Garden
Fairy Garden
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
Страна
Венгрия
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
17 августа 2023
Дата выхода
14 апреля 2024
Хорватия
Производство
Avanpost, Restart
Другие названия
Fairy Garden, Fanni kertje
Режиссер
Gergö Somogyvári
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
6.1
IMDb
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